الخارجية تدين استهداف حسينية في إسلام آباد

اعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ادانتها استهداف حسينية في إسلام آباد.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه "تُعرب وزارة الخارجية عن إِدَانتها الشديدة لِلتفجير الِانْتِحَارِي الذي استهدف حسينية في مدينة إسلام آباد في جمهورية باكستان الإِسْلَامية الصديقة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".

واكدت الوزارة "وقوف جمهورية العراق إلى جانب حكومة وشعب باكستان في هذا الظرف الأليم، وتُعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لأُسَر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين".

وجددت الوزارة، "رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة والأبرياء، وتُشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه".