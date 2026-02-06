الأخبار

رئاسة الجمهورية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بباكستان


أدانت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الجمعة (6 شباط 2026)، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين داخل أحد المساجد في باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إنها "تستنكر بشدة الجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت المصلين داخل أحد المساجد في باكستان، في عمل يتنافى مع كل القيم الإنسانية"، مقدمة "خالص التعازي وصادق المواساة إلى عوائل الشهداء، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأكدت رئاسة الجمهورية "تضامن العراق الكامل مع الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ورفضه لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف"، داعية إلى "تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وصون حق الإنسان في الحياة والأمن وحرية المعتقد".

ويأتي موقف رئاسة الجمهورية في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف، اليوم الجمعة، مسجدا شيعيا في منطقة ترلاي كلال على أطراف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عندما فجر انتحاري نفسه قرب بوابة مسجد خديجة الكبرى أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 31 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين، في واحد من أعنف الهجمات التي تشهدها العاصمة الباكستانية منذ سنوات، وسط إدانات واسعة وتحذيرات من تصاعد موجة العنف والتطرف في البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية تدين استهداف حسينية في إسلام آباد
رئاسة الجمهورية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بباكستان
الأمن الوطني يحاصر مضافة إرهابية بالأنبار.. وانتحار “أمني داعش” واثنين من مرافقيه
مقتل 4 إرهابيين وتدمير مضافات في صحراء نينوى بضربات جوية عراقية
ارهابي انتحاري يفجر نفسه غرب الأنبار أثناء محاولة اعتقاله.. إصابة عنصرين أمنيين
القبض على شخص عربي الجنسية ينتحل صفة طبيب ببغداد
الحشد يعلن عن تدمير أنفاق ومخابئ لداعش الارهابي شرق صلاح الدين
شرطة ديالى تطيح برجل وامرأة متلبسين بالابتزاز في بلدروز
وثيقة: التربية تصدر تعديلا جديدا على آلية احتساب مخصصات الشهادة
الأمن الوطني يحرر طالبة من قبضة عصابة خطف في بابل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك