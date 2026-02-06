رئاسة الجمهورية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بباكستان

أدانت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الجمعة (6 شباط 2026)، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين داخل أحد المساجد في باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إنها "تستنكر بشدة الجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت المصلين داخل أحد المساجد في باكستان، في عمل يتنافى مع كل القيم الإنسانية"، مقدمة "خالص التعازي وصادق المواساة إلى عوائل الشهداء، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأكدت رئاسة الجمهورية "تضامن العراق الكامل مع الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ورفضه لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف"، داعية إلى "تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وصون حق الإنسان في الحياة والأمن وحرية المعتقد".

ويأتي موقف رئاسة الجمهورية في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف، اليوم الجمعة، مسجدا شيعيا في منطقة ترلاي كلال على أطراف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عندما فجر انتحاري نفسه قرب بوابة مسجد خديجة الكبرى أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 31 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين، في واحد من أعنف الهجمات التي تشهدها العاصمة الباكستانية منذ سنوات، وسط إدانات واسعة وتحذيرات من تصاعد موجة العنف والتطرف في البلاد.