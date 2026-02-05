إعفاء قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي من منصبه بناءً على طلبه

أظهرت وثيقة رسمية صدور موافقة على إعفاء قائد فرقة العباس القتالية اللواء ميثم راهي سعدون رداد الزيدي من منصبه، وذلك بناءً على طلبه الشخصي.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن العتبة العباسية المقدسة / مكتب المتولي الشرعي والموجّهة إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، فقد تمت الموافقة والإيعاز إلى هيئة الحشد الشعبي لإصدار أمر إداري بإعفاء الزيدي من منصبه، نتيجة عدم تفرغه وتكليفه بمهام داخل العتبة المقدسة.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى كتب رسمية سابقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء وهيئة الحشد الشعبي، تعود إلى عام 2019، والمتعلقة بتنظيم شؤون القيادات العسكرية.

كما أوضحت أن رسول حمود الهاشمي سيتولى مهام آمرية اللواء آنفاً، مع توجيه الشكر والتقدير للقيادات المعنية على تعاونها المستمر.