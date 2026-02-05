الأخبار

وثائق إبستين تكشف عن مخطط لنشر الفوضى في العراق وبلدان عربية اخرى


كشفت وثائق الايميلات التي رفعت عنها السرية وزارة العدل الامريكية حول قضية رجل الاعمال الأمريكي والمدان السابق بالجرائم الجنسية جيفري إبستين، عن وجود "تعاون وتنسيق" أشرف عليه إبستين استهدف زعزعة استقرار عدة دول في المنطقة من بين ابرزها العراق.

وأوضحت الوثائق بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، ان إبستين وخلال تبادل ايميلات مع عملاق الذكاء الاصطناعي ومالك شركة بلانتيرـ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية والمقربة من الجيش الامريكي، رجل الاعمال بيتر ثيل، تحدثا خلالها عن "الاخلال بالاستقرار الأمني لعدة بلدان شرق أوسطية، أهمها العراق".

الايميلات التي يعود تاريخها الى عام 2014، أظهرت تأكيد ابستين ضرورة ان يتم "زرع الفوضى" في بلدان "العراق، ايران، ليبيا، سوريا، فلسطين، لبنان ومصر"، معلنا "كلما كانت هنالك فوضى اكثر في تلك البلدان كلما كان علينا فعل الأقل" في إشارة الى التربح المادي والسياسي الذي يسعى الطرفين لتحقيقه.

الايميلات كشفت أيضا عن تعاون قريب جدا بين عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل الياباني جوي ايتو، ورئيس وزراء النظام الإسرائيلي السابق ايهود باراك عبر إبستين، تضمنت تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم مصالح السياسيين في العالم ومن اهم تلك المناطق الشرق الأوسط ضمانا للمصالح الإسرائيلية.

يشار الى ان وزارة العدل الامريكية اطلقت ما يقارب المليونين وثيقة تتضمن ايميلات رسمية ورسائل ومخاطبات بين المدان إبستين ومجموعة كبيرة من قادة ومشاهير العالم، احتوت على مضامين فضائح ابتزاز جنسي وتنسيق سياسي فاسد.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
