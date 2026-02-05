وزير الداخلية يستمع إلى الإيجاز الشهري لقيادات الشرطة ويوجه بجملة من التوصيات

ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس ( 5 شباط 2026 )، اجتماعاً موسعاً للاستماع إلى الإيجاز الشهري لقيادات الشرطة في بغداد والمحافظات، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من القادة والضباط، فيما ضم الاجتماع أيضاً قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان أن "الأخير استمع إلى عرضٍ شاملٍ للنسب الخاصة بمجمل الحوادث الأمنية ومؤشرات ارتفاعها وانخفاضها"، مؤكداً في الوقت ذاته "أهمية المتابعة المستمرة للسيطرات".

وشدد الوزير على "تعزيز التنسيق المشترك بين قيادات الشرطة، والمضي بتطبيق نظام الأمن المناطقي في المحافظات كافة، تمهيداً لاستلام الملف الأمني بشكل كامل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن".

كما وجه "باعتماد الأساليب الحديثة والمتطورة في مكافحة الجريمة المنظمة وآفة المخدرات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالزيارة الشعبانية، والتي أثمرت عن عدم تسجيل أي خرق أمني أو حوادث مرورية، في صورة مشرفة تعكس الجاهزية العالية والتكامل الأمني".