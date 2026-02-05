الأخبار

وزير الداخلية يستمع إلى الإيجاز الشهري لقيادات الشرطة ويوجه بجملة من التوصيات


ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس ( 5 شباط 2026 )، اجتماعاً موسعاً للاستماع إلى الإيجاز الشهري لقيادات الشرطة في بغداد والمحافظات، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من القادة والضباط، فيما ضم الاجتماع أيضاً قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان أن "الأخير استمع إلى عرضٍ شاملٍ للنسب الخاصة بمجمل الحوادث الأمنية ومؤشرات ارتفاعها وانخفاضها"، مؤكداً في الوقت ذاته "أهمية المتابعة المستمرة للسيطرات".

وشدد الوزير على "تعزيز التنسيق المشترك بين قيادات الشرطة، والمضي بتطبيق نظام الأمن المناطقي في المحافظات كافة، تمهيداً لاستلام الملف الأمني بشكل كامل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن".

كما وجه "باعتماد الأساليب الحديثة والمتطورة في مكافحة الجريمة المنظمة وآفة المخدرات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالزيارة الشعبانية، والتي أثمرت عن عدم تسجيل أي خرق أمني أو حوادث مرورية، في صورة مشرفة تعكس الجاهزية العالية والتكامل الأمني".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
