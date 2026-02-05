المحكمة الاتحادية تنظر الأحد في دعوى ضد قرار التعرفة الكمركية الجديدة

تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد المقبل، في دعوى قضائية مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للطعن بقرار يخص التعرفة الكمركية.

وتتضمن الدعوى المقامة من قبل أحد النواب، الطعن بعدم دستورية وعدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 المتعلق بالتعرفة الكمركية.

وتطالب الدعوى المحكمة الاتحادية بإصدار أمر قضائي مستعجل لإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور لحين حسم الدعوى بشكل نهائي.

وكانت الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، قد أصدرت الأحد الماضي، توجيهاً باعتماد نسبة تخفيض مقدارها 25% على متوسط القيم الاستيرادية المثبتة في نظام "الأسيكودا".

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات وتسهيل الإجراءات الجمركية.