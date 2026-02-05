وزير الخارجية الفرنسي: سنواصل دعمنا إلى العراق

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، انه سنواصل دعمنا إلى العراق.

وقال بارو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي ببغداد، ان "المنطقة تشهد توترات وهنالك خطر قائم بحصول تصعيد عسكري". وتابع، انه "سنواصل دعمنا إلى العراق، وهو الان دخل في عصر جديد من العلاقات الثنائية مع فرنسا".

واكمل، ان "الاستقرار في العراق ضروري وهو يشهد تعافياً يبعث على الأمل"، مبيناً ان "فرنسا تدعم عقد مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة في وقت لاحق".