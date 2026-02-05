ضبط ترسانة أسلحة ومتفجرات بعملية أمنية في صحراء الرطبة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس ( 5 شباط 2026 )، تنفيذ عملية تفتيش أمنية واسعة في صحراء قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تنفيذًا لتوجيهات وأوامر وزير الداخلية وضمن النهج الاستباقي الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، نفذت قيادة شرطة محافظة الأنبار، وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، عملية تفتيش أمنية واسعة في صحراء قضاء الرطبة".

وأضافت أن "العملية شاركت فيها قوة من عناصر الفوج التكتيكي الخاص، بالاشتراك مع قوة من جهاز الأمن الوطني (خلية مكافحة الإرهاب)، وقوة من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي، وشملت مناطق (وادي القذف، الچلابات، المعيلة، ومنطقة ثميل)، واستمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية".

وبيّنت أن "العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والمواد المتفجرة، شملت مدفع رشاش عيار (23 ملم) مضاد للطائرات عدد (1)، ومدفع رشاش عيار (14.5 ملم) عدد (1)، وقاذفة RPG7 عدد (3)، وهاون عيار (60 ملم) عدد (1)، وسلاح نوع (BKC) عدد (5)، وأسلحة قنص عدد (3)، وكدس يحتوي على (33) قنبرة هاون عيار (120 ملم)، ومولدة كهرباء كبيرة عدد (1)، وعبوات لاصقة عدد (11)، وبرميل يحتوي على مواد غذائية، وحزامان ناسفان عدد (2)، وعتاد خفيف، وكاميرا تصوير، وحقيبة ظهر تحتوي على مواد إلكترونية مختلفة، وملابس زي قندهاري مع مشلح ومخزن عدد (2)، وعبوات ناسفة ضغط عدد (9)، وعبوات لاصقة عدد (6)، وهواتف معدّة للتفجير عدد (6)، ومواد متفجرة، إضافة إلى كاتم سلاح نوع M4 عدد (1)، وهواتف نقالة نوع نوكيا عدد (2)، وعلاجات وأدوية متنوعة، وشواحن محمولة عدد (2)، وكابريتر عجلة، وملابس عسكرية، وسيار شحن عدد (2)، ومجموعة فيش كهربائية، وأقراص مدمجة (CD) عدد (1)، وجهاز أولمبي ستلايت عدد (1)".

وأكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة بقايا العصابات الإرهابية، وتفكيك مخازنها، وتجفيف منابعها، وعدم السماح لها بإعادة تنظيم صفوفها، حفاظًا على أمن المواطنين واستقرار البلاد.