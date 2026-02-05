وزير العدل يتسلم إدارة وزارة النقل وكالة

تسلم وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، إدارة وزارة النقل وكالة.

وذكر بيان لوزارة النقل،، أن "وزير العدل خالد شواني، تسلم مهام إدارة وزارة النقل وكالة، في إطار ضمان استمرارية العمل ومتابعة الملفات الحيوية في الوزارة".

وأضاف البيان أن "شواني ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور وكيل الوزارة، وعدد من المديرين العامين، جرى خلاله بحث واقع العمل المؤسسي وآليات تطوير الأداء الإداري، فضلاً عن متابعة سير المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، إضافة إلى مناقشة الخطط التشغيلية المعتمدة".

وأكد شواني، خلال الاجتماع، اهمية "العمل بروحية الفريق الواحد، بما يخدم الصالح العام"، مثمناً "جهود تشكيلات وزارة النقل في إنجاح عمليات النقل خلال الزيارة الشعبانية ، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية والخدمية".

من جانبهم، "أعرب المديرون العامون عن دعمهم الكامل لجهوده في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدين "استعدادهم للتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة وتعزيز أدائها المؤسسي".