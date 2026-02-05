ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في صحراء الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ( 5 شباط 2026 )، عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار.

وذكر بيان للاستخبارات أنه "في إطار العمليات الاستباقية لتعزيز الأمن وضبط مخلفات عصابات داعش الإرهابية، تمكنت كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الخامسة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبناءً على معلومات دقيقة، من ضبط كدس قديم للعتاد في صحراء الأنبار".

وأضاف البيان، أن "الكدس كان يحتوي على سلاح مقاومة طائرات 23 ملم عدد 2، وسلاح 12.7 ملم عدد 2، ورشاشات BKC عدد 2، بالإضافة إلى مواد متفجرة (كوارتز) وعبوات لاصقة".

وتابع، أن "القوة ضبطت أيضاً قناص عدد 2 نوع (دراغونوف)، وأحادية عدد 2، وهاون 60 ملم عدد 1، فضلاً عن مواد غذائية وعتاد 12.5 بواقع 4 حاويات، وتانكي تحت الأرض يحتوي على مادة الحنطة، و33 قنبرة هاون".