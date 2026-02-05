الأخبار

ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في صحراء الأنبار


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ( 5 شباط 2026 )، عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار.

وذكر بيان للاستخبارات أنه "في إطار العمليات الاستباقية لتعزيز الأمن وضبط مخلفات عصابات داعش الإرهابية، تمكنت كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الخامسة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبناءً على معلومات دقيقة، من ضبط كدس قديم للعتاد في صحراء الأنبار".

وأضاف البيان، أن "الكدس كان يحتوي على سلاح مقاومة طائرات 23 ملم عدد 2، وسلاح 12.7 ملم عدد 2، ورشاشات BKC عدد 2، بالإضافة إلى مواد متفجرة (كوارتز) وعبوات لاصقة".

وتابع، أن "القوة ضبطت أيضاً قناص عدد 2 نوع (دراغونوف)، وأحادية عدد 2، وهاون 60 ملم عدد 1، فضلاً عن مواد غذائية وعتاد 12.5 بواقع 4 حاويات، وتانكي تحت الأرض يحتوي على مادة الحنطة، و33 قنبرة هاون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير العدل يتسلم إدارة وزارة النقل وكالة
الفياض والسفير الروسي يبحثان سبل التعاون الأمني وتطورات الأوضاع الاقليمية
ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في صحراء الأنبار
وزير الخارجية الفرنسي: سنواصل دعمنا إلى العراق
وزير الداخلية يستمع إلى الإيجاز الشهري لقيادات الشرطة ويوجه بجملة من التوصيات
المحكمة الاتحادية تنظر الأحد في دعوى ضد قرار التعرفة الكمركية الجديدة
الإطار التنسيقي يؤكد عقد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية بهذا التوقيت
ضبط ترسانة أسلحة ومتفجرات بعملية أمنية في صحراء الرطبة
القنصل الإيراني في البصرة: ملاحقة حازمة لمهرّبي الأسلحة والمخدّرات بتنسيق مع العراق
ضُبطوا متلبسين بالرشوة.. النزاهة: الحبس الشديد لمدير بلدية ومسؤول آخر في الديوانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك