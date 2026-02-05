القنصل الإيراني في البصرة: ملاحقة حازمة لمهرّبي الأسلحة والمخدّرات بتنسيق مع العراق

أكّد القنصل العام لإيران في البصرة، علي عابدي، اليوم الخميس ( 5 شباط 2026 )، أنّ الحدود بين البصرة وإيران مُؤمَّنة بالكامل، مشدّدًا على أنّ أيّ محاولات لتهريب الأسلحة أو المخدّرات لن تمرّ من دون محاسبة.

وأوضح عابدي في بيان، أنّ حالات التهريب التي قد تحدث تقف وراءها مجموعات خارجة عن القانون تمثّل حالات محدودة، مؤكّدًا أنّ التنسيق الأمني بين العراق وإيران يجري بوتيرة عالية ومستدامة لرصد هذه المحاولات وإحباطها.

وأضاف أنّ البلدين يرفضان بشكلٍ قاطع هذه الظواهر الإجرامية، وأنّ الخطط الأمنية المشتركة بين الأجهزة الأمنية العراقية والإيرانية ماضية في ملاحقة المهرّبين وتجفيف مصادر نشاطهم وفق إجراءات صارمة.

وأشار إلى أنّ السلطات الأمنية الإيرانية تمكّنت من اعتقال عدد كبير من المتورّطين في عمليات التهريب، إلى جانب اعتقال آخرين من قِبَل الأجهزة الأمنية العراقية، في إطار التعاون الأمني المشترك وحماية الحدود.

وختم عابدي بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أيّ خروقات أو أنشطة مشبوهة، مؤكّدًا أنّ السلطات العراقية والإيرانية ستتّخذ إجراءات رادعة وحازمة بحقّ كلّ من يهدّد أمن البلدين.