مصدر يوضح بشأن الأنباء عن اندلاع حريق في مصفى الشعيبة

أكد مصدر في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء ( 4 شباط 2026 )، أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول اندلاع حريق في مصفى الشعيبة.

وأوضح المصدر أن "توقف وحدات الطاقة حصل نتيجة خلل طارئ في البويلرات، ما أدى إلى تحويل البنزين إلى الفليرات وتفريغ خزانات وحدات الـFCC".

وأشار إلى أن "جميع العمليات تحت السيطرة، والوحدات حالياً تعمل بشكل طبيعي، مع متابعة معالجة المشكلة الفنية"، مؤكدًا "عدم وجود أي حريق في الموقع".