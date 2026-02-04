بغداد تفتح قنوات مع 11 عاصمة بخصوص ارهابيي داعش الذين نقلوا من سوريا

أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء ( 4 شباط 2026 )، أن بغداد بدأت بمفاتحة ما بين 9 إلى 11 عاصمة من أجل استلام المتهمين بقضايا الإرهاب من حاملي جنسياتها، والذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الموسوي، في حديث صحفي"، إنه "رغم القلق من قرار نقل المئات من المتهمين بالإرهاب من السجون السورية إلى سجون ومراكز احتجاز داخل العراق، إلا أن الضرورة الأمنية دفعت بغداد إلى هذا الخيار، لاسيما أن بقاء هؤلاء في أماكن احتجاز غير مستقرة قد يشكل خطراً كبيراً في حال هروبهم، خصوصاً وأن جزءاً منهم موجَّه باتجاه حدودنا".

وأضاف أن "الحكومة العراقية باشرت بمفاتحة ما بين 9 إلى 11 عاصمة مختلفة من أجل تسلُّم المعتقلين من حاملي جنسياتها"، مبيناً أن "اعترافات هؤلاء المتهمين قد تفتح آفاقاً واسعة لكشف الغموض في ملفات عديدة، ولاسيما ما يتعلق بالمقابر الجماعية لضحايا عصابات داعش خلال فترة سيطرتها على المدن".

وأشار الموسوي إلى أن "تلك الاعترافات قد تسهم أيضاً في كشف الجهات التي كانت تمول التنظيم، إضافة إلى الحصول على معلومات مهمة تغني المنظومة الأمنية وبنك المعلومات الخاص بها، بشأن طبيعة عمل التنظيم وقياداته وطرق التواصل فيما بينها".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تعقيدات الملف الأمني المرتبط بآلاف المتهمين بقضايا الإرهاب المحتجزين في السجون والمخيمات شمال شرقي سوريا، ولاسيما بعد انهيار منظومات الاحتجاز هناك.

وكانت بغداد قد أعلنت في أكثر من مناسبة استعدادها للتعامل مع هذا الملف وفق مقاربة أمنية وقانونية، بالتنسيق مع التحالف الدولي والجهات المعنية، لمنع أي تهديد محتمل لأمن البلاد.

كما يندرج التحرك العراقي ضمن مساعٍ أوسع لدفع الدول المعنية لتحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه رعاياها المتورطين في جرائم إرهابية، بعد سنوات من التردد في استلامهم أو محاكمتهم.