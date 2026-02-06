إصابة مدير أفواج المهام في الأمن الوطني بتفجير انتحاري في الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (6 شباط 2026)، بإصابة مدير أفواج المهام التنفيذية في جهاز الأمن الوطني، جرّاء التفجير الانتحاري الذي وقع خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر إن "مدير أفواج المهام التنفيذية في جهاز الأمن الوطني أُصيب بجروح متفاوتة، إثر تفجير انتحاري استهدف قوة أمنية أثناء تنفيذ واجب ميداني لملاحقة عناصر من تنظيم داعش في إحدى مناطق محافظة الأنبار"، مبيناً أنّ "حالة المصاب مستقرة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الوطني عن مقتل ما يُسمى بـ"أمني الأنبار" واثنين من مرافقيه ضمن تنظيم داعش الإرهابي داخل المحافظة، موضحاً في بيان أنّ "مفارز الجهاز، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من محاصرة مضافة إرهابية تضم ما يُسمى بـ(أمني الأنبار) واثنين من مرافقيه، قبل أن يُقدم الإرهابيون على تفجير أنفسهم أثناء عملية المحاصرة"، مشيراً إلى أنّه "سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق".