مديرية الأحوال والجوازات توضح بشأن تكريم ضابط ونقله للمعهد العالي

أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ( 6 شباط 2026 )، توضيحاً بشأن تكريم المدير العام الفريق نشأت إبراهيم الخفاجي للمقدم الركن عمر عبد عمر فدعم.

وبينت المديرية في بيان أن "الاحتفاء جاء تقديراً لكونه من الضباط المتميزين الذين تخرجوا من ملاك المديرية وحصلوا على شهادة الأركان، وهو إنجاز يمثل فخراً للمؤسسة".

وأشارت إلى، أن "المقدم الركن عمر عبد عمر جرى نقله إلى المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري ليعمل محاضراً في جناح القيادة، بهدف الاستفادة من خبراته الأكاديمية والميدانية الجديدة في تدريب وتطوير الكوادر القيادية بوزارة الداخلية،" مؤكدة، أن "الفريق الخفاجي قرر تكريمه قبل حصوله على الانفكاك الذي تم بتاريخ 4/2/2026".

وأوضحت، أن "هذا التكريم يعكس اعتزاز المديرية بأبنائها الذين ارتقوا في المراتب العلمية، حتى وإن انتقلوا لخدمة مفاصل أخرى في الوزارة، إيماناً بأن النجاح يصب في مصلحة المنظومة الأمنية ككل".