السامرائي والمندلاوي يؤكدان اهمية مواصلة التفاهمات لحسم المسار الدستوري

اكد رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، ورئيسَ ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي، الجمعة، اهمية مواصلة التفاهمات لحسم المسار الدستوري.

وذكر بيان لمكتب السامرائي، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، التقى رئيسَ ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي، حيث جرى بحث مستجدات الوضع السياسي الراهن ومسارات الحوار الجارية بين الكتل والقوى الوطنية في المرحلة الحالية".

وأكد اللقاء على "أهمية توحيد الجهود ومواصلة التفاهمات بين القوى السياسية بما يسهم في استكمال المسار الدستوري، والمضي بانعقاد جلسة مجلس النواب المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة ضمن المدد الزمنية المقررة، وبما يدعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية".