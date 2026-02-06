الأخبار

الخارجية العراقية تبدي ترحيبها بالمفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وامريكا


ابدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ترحيبها بالمفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، فيما عدتها خطوة إيجابية لخفض التصعيد.

وقالت الوزارة، في بيان: إنها "تعرب عن ترحيب جمهورية العراق بالمفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، التي تُعقد في مسقط؛ لما تمثله من خطوة إيجابية باتجاه خفض التصعيد وتعزيز فرص الحوار".

وأضافت أن "جمهورية العراق تؤكد دعمها الكامل للجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا لحل الخلافات".

وأعربت الوزارة عن "تقديرها العالي للدور البناء الذي تضطلع به سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة هذه المفاوضات وتيسير أجواء التفاهم، بما يعكس نهجها الداعم للاستقرار".

