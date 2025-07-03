المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي وجود تعيينات ضمن الأجهزة الحكومية

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، وجود تعيينات ضمن الأجهزة الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود جهات سياسية تحاول استمالة المواطنين، وإيهامهم بوجود تعيينات ضمن الأجهزة الحكومية".

وأكد المكتب في بيانه أن قانون الموازنة الثلاثية الذي صوت عليه مجلس النواب، نص في (المادة 14/ رابعا أ) على إيقاف التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة.

كما دعا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه الأعمال التي تعمل على استغلالهم من أجل غايات ومصالح شخصية تندرج ضمن الدعاية الانتخابية.