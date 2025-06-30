النائب مصطفى سند يعلن اعتقال "ضابط الأكشن" علي شياع بتهمة الرشوة في البصرة

أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، النائب مصطفى جبار سند، اليوم الإثنين (30 حزيران 2025)، في تدوينة، اعتقال الضابط المتقاعد علي شياع، الملقب بـ"ضابط الأكشن” على خلفية قضية رشوة في المحافظة.

وذكر مصدر مطلع،، أن "علي شياع، تدرّج في صفوف شرطة البصرة وخدم كمدير إعلام في قيادة الشرطة سابقاً، ويأتي اعتقاله بعد فترة من السجل المثير للجدل الذي ارتبط بمعارك قانونية وأزمات شخصية وصراعات داخلية، أبرزها حادثة اعتقال رجل دين على الحدود الجنوبية، ما أكسبه انتقاد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويثير توقيف الضابط المتقاعد علي شياع اهتمام الشارع البصري، لا سيما بعد سنوات من التورط في قضايا مثيرة وسلوك إعلامي استعراضي، ويشارف الآن على مواجهة جوانب جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرشوة،