وزارة الزراعة تضع شروط لإستيراد اللحوم

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن شروط استيراد اللحوم وسد العجز في الإنتاج المحلي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة وضعت جملة من الشروط الواجب توفرها في اللحوم المستوردة، وذلك في إطار مساعيها لتلافي العجز الحاصل في الإنتاج المحلي".

كما أوضح، أن "الشروط تتضمن أن تكون اللحوم المجمدة مستوردة من دول تم تبادل الشهادات الصحية البيطرية معها، وأن تكون الدول المصدّرة خالية من الأمراض الوبائية الخطرة، مثل مرض جنون البقر".

كذلك بيّن، أن "الشروط تتضمن أيضاً بأن تكون اللحوم واردة من دول سبق للوزارة أن زارتها واعتمدت مجازرها، ومطابقة اللحوم المستوردة للمواصفة القياسية العراقية رقم (1185) ،والخاصة بلحوم الأبقار والجاموس والأغنام والماعز المجمدة".