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وزير الكهرباء يشدد على فك الاختناقات في البصرة قبل موسم الصيف


 

 ترأس وزير الكهرباء زياد علي فاضل في محافظة البصرة اجتماعا مع مسؤولي فرع توزيع كهرباء البصرة لمتابعة تنفيذ خطة فك الاختناقات وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية في المحافظة، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لموسم الصيف مؤكدا  أن خطط فك الاختناقات تمثل جزءا من استراتيجية شاملة للنهوض بواقع الكهرباء في عموم البلاد، حيث أوضح بيان للوزارة، أنه وفي مستهل الاجتماع ثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل ملاكات الفرع مشيدا بالاستقرار الكبير الذي تحقق في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية والذي يعكس مستوى الأداء العالي وتفاني العاملين في تنفيذ المشاريع الحيوية كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور من بينها إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الزراعية.

كما أكد الوزير  التزام الوزارة بتذليل العقبات والإجراءات الروتينية بالتنسيق مع الحكومة المحلية والوزارات ذات العلاقة؛ بهدف تسريع عملية استحصال الأراضي اللازمة لإنشاء محطات ثانوية جديدة تدعم جهود فك الاختناقات وتحسين الشبكة الكهربائية.

فيما شدد على أهمية المضي قدما في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان جاهزية الشبكة قبل حلول فصل الصيف.

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