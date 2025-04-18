وزارة الصناعة والمعادن: إفتتاح معامل جديدة لدعم الكهرباء وتوفير الكاميرات الحرارية

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن أنواع وحجم طاقتها الإنتاجية في معامل إنتاج المحولات الكهربائية والعدادات الذكية والكاميرات الحرارية، مؤكدة افتتاح مختبرات متخصصة للفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي بهدف رفع جودة المنتجات، فقد ذكرت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "معمل إنتاج المحولات الكهربائية في الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة افتتح بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 محولة سنوياً وبسعات مختلفة، تشمل: 250 KVA، 400 KVA، 630 ك.ف.أ، و1000 KVA ، 630 KVA"".

فيما أوضحت أن "هذه المحولات تستخدم لتحويل الجهد الكهربائي العالي إلى جهد منخفض، ومن ثم توزيعه، ما يسهم في تحسين أداء شبكة الكهرباء الوطنية"، مشيرة إلى أن "هنالك معملاً لإنتاج العدادات الذكية في مصنع صلاح الدين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 173 ألف عداد سنوياً، وينتج نوعين من العدادات الذكية، أحادية الطور وثلاثية الطور، إضافة إلى نوعين خاصين بمقاييس المصانع والضغط العالي هما (CT) وCTVT) ، حيث تعمل هذه العدادات بنظام الدفع المسبق، وتوفر قراءات دقيقة، ما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع التجاوزات على الشبكة".

وأضافت الجبوري أنه "تم أيضاً افتتاح معمل لإنتاج الكاميرات الحرارية بطاقة سنوية تبلغ 1000 كاميرا، ويختص بتجميع خمسة أنواع من الكاميرات ذات المديات المختلفة، تشمل قصيرة المدى (6 كم و9 كم)، متوسطة المدى15) كم- 20كم (، وبعيدة المدى 30 كم"، منوهة الى أن "هذه الكاميرات تستخدم لأغراض المراقبة الحدودية البرية والبحرية، وتخدم وزارات الدفاع، والداخلية، والثقافة والسياحة والآثار".

كما ذكرت أنه "تم افتتاح مختبرات للفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي التابع للشركة العامة للاتصالات والقدرة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة المنتجات ودعم البحث والتطوير في مجالات الاتصالات والطاقة".