وزارة العمل: استرداد 9 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الحماية

صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة ، عن استرداد أكثر من 9 مليارات دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال عام 2025، فيما أطلقت خدمات رقمية جديدة لدعم تشغيل المستفيدين في القطاع الخاص،إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أوقفت إعانة 310 آلاف متجاوز خلال عام 2024، وتم استرداد 140 مليار دينار، فضلاً عن استرداد 9 مليارات دينار إضافية خلال عام 2025"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تسهم في شمول مستحقين جدد ضمن شبكة الحماية".

وأضاف، أن "الوزارة أطلقت عبر منصة (مظلتي) خدمة (أرزاق) التي تتيح للمستفيدين فرص العمل في شركات القطاع الخاص أو الحصول على قروض لإنشاء مشاريع خاصة"، موضحاً أن "8500 مستفيد تم تسجيلهم فعلياً ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي بعد تشغيلهم في القطاع الخاص".

فيما لفت إلى أن "عملية التقديم على شبكة الحماية أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة (أور)، حيث تجاوز عدد المتقدمين مليوناً و300 ألف شخص، وستُرسل بياناتهم إلى وزارة التخطيط لتحليلها وتحديد المستحقين، تمهيداً لإطلاق الدفعات بعد المصادقة على الموازنة وتوفر التخصيصات المالية".

كذلك أكد خوام أن "الوزارة بانتظار التخصيصات لتنفيذ زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 إلى 250 ألف دينار، وفق التعديل القانوني الأخير".