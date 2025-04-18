إحباط إدخال أكثر من 7 الاف حبة مخدرة في منفذ الشلامجة

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط سبعة الاف حبة مخدرة بحوزة مسافر أجنبي بمنفذ الشلامجة، إذ ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، إن "جهود هيئة المنافذ مستمرة في افشال كافة عمليات تهريب المخدرات استناداً للتوجيهات الحكومية، حيث تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من إلقاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته (7850) حبة مخدره مع مادة الكرستال المخدرة بوزن ( 960 غم)، الذي اتبع أسلوباً احترافياً لإخفاء المواد المخدرة داخل معجنات، محاولاً ادخالها للبلاد".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت بالاشتراك مع الشعبة الفنية وشعبة المخدرات وشرطة الجمرك"، مشيرة إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه"