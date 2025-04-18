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الأنواء الجوية: أنجزنا 28 دراسة علمية متقدمة من بينها الاستمطار الصناعي


صرّحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن إنجاز 28 دراسة علمية متقدمة من بينها مشروع الاستمطار الصناعي، إذ ذكر مدير عام الهيئة سلمان البهادلي في تصريح للوكالة الرسمية، على هامش اجتماعات مجلس الوزراء العرب المعني بشؤون الأرصاد الجوية: إن "العراق تسلم رسمياً رئاسة مكتب التنفيذ في المجلس ممثلاً بالهيئة العامة للأنواء الجوية، ما يعكس ثقة الدول العربية بقدرات العراق، ويؤكد قدرته على قيادة المرحلة القادمة في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف أنه "تم الاتفاق خلال الجلسة الوزارية على تشكيل لجان فنية مختصة، منها لجنة الإرصاد والطيران، لجنة التوعية والإعلام والتسويق، لجنة التدريب وبناء القدرات، إضافة إلى لجنة الدعم للمرشح العربي لعضوية المنظمات الإقليمية، والممثل عن الجانب السعودي".

فيما لفت إلى أن "الهيئة تعمل حالياً على تعزيز التعاون الدولي، خصوصاً مع الصين في مجالات الأقمار الصناعية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قسم التنبؤات الجوية وتحسين دقة التوقعات".

وتابع: "ناقشنا أيضاً دراسة تأثير أنواع الملوثات على حالة الطقس والمناخ، ووضعنا خطة متكاملة للعامين المقبلين، بالتنسيق المباشر مع الوزير رزاق محيبس، بهدف الارتقاء بقطاع الأنواء الجوية وتوسيع أفق التعاون العربي المشترك".

كما أوضح البهادلي أن "الهيئة أنجزت 28 دراسة علمية متقدمة، برعاية وزير النقل وبدعم من دولة رئيس الوزراء، أبرزها دراسة مشروع الاستمطار الصناعي، وتأثيره على التنمية المستدامة، والعواصف الرملية والغبارية، والطاقة المتجددة"، مؤكداً أن "العمل جار على تطبيق هذه الدراسات خلال المرحلة المقبلة.

كذلك أكد "أهمية إشراك الكوادر العراقية في دورات تدريبية أساسية بالتعاون مع الدول العربية، في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الإنسان".

وختم بالقول: "نحن من مؤسسي منظمة الأرصاد العالمية منذ عام 1950، ونعمل الآن على إعادة مكانة العراق في هذه المنظمة، بالتنسيق مع منظمة الإيكاو، كون الطقس يعد نقطة الانطلاق الأساسية لسلامة الملاحة الجوية والبحرية، وسنعرض هذه الدراسات على الجهات العليا قريباً لتنفيذها بما يحقق نقلة نوعية في هذا القطاع".

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الأنواء الجوية: أنجزنا 28 دراسة علمية متقدمة من بينها الاستمطار الصناعي
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