السوداني: شركات عالمية ترغب بإقامة مشاريع في العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رغبة شركات عالمية بإقامة مشاريع سياحية وفندقية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير استقبل اليوم رئيس مجموعة ريكسوس العالمية للفنادق فتاح تامينس.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله إن "ما يشهده العراق من تنمية وإعمار، في مختلف المجالات، أسهم في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية"، مشدداً على "اهتمام الحكومة وحرصها على تطوير القطاع السياحي، في ظل بيئة جاذبة وآمنة للاستثمارات المدعومة بإصلاحات مهمة في هذا الاتجاه".

وأضاف أن "اهتمام الحكومة بتطوير البنى التحتية في بغداد والمحافظات، هو من أجل جهوزيتها لاستقبال شركات السياحة العالمية التي ترغب بإقامة مشاريعها السياحية والفندقية في العراق".

وأشار إلى "الإرث السياحي الكبير في العراق، بما يضمه من مواقع أثرية ومراكز دينية وثقافية تؤهله ليحقق قفزات مهمة، ويكون بلداً سياحياً رائداً وجاذباً للشركات المتخصصة بالشأن السياحي للعمل فيه".

من جانبه، استعرض تامينس، وفق البيان "نشاطات مجموعة ريكسوس داخل العراق، وقدم تفاصيل آخر التطورات المتعلقة بمشاريعها في البلد، وتفصيلاً عن مشاريعها في 22 بلداً".