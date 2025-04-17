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النزاهة تكشف تضارباً في المصالح لدى (21) مكلفاً خلال شهر آذار


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، عن اكتشاف تضارباً في المصالح لدى (21) مكلفاً خلال شهر آذار.

وذكرت الهيئة في بيان أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت مجمل نشاطاتها في مجال كشف الذمَّة الماليَّة وتضخُّم الأموال للمُكلَّفين مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ خلال شهر آذار المنصرم".

وأشارت الهيئة حسب البيان إلى "إفصاح (4715) مُكلَّفاً مشمولاً بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة خلال المُدَّة من (1/3 لغاية 31/3/2025)"، مُنوّهةً بأنَّ "عمليَّة تحليل المعلومات كشفت عن وجود مُخالفاتٍ أفضت إلى حصول تضاربٍ في المصالح لدى (21) مُكلَّفاً من مجموع (100) مُكلَّفٍ، فيما جرى التقصّي عن سلامة وصحَّة المعلومات في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لأموال (89) مُكلَّفاً عن طريق الانتقال الميدانيّ إلى الوزارات والجهات الحكوميَّة المختلفة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها عبر (94) زيارةً".

وأوضحت الهيئة، أنَّه "بلغ عدد البلاغات الخاصَّة بالكسب غير المشروع المُتسلَّمة عبر البريد الإلكترونيّ ونافذة (من أين لك هذا) (81) بلاغاً، والهيئة بصدد التحرّي عن صحَّتها واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها؛ استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (16) من قانون الهيئة النافذ".

وتابع البيان، أن "النزاهة قامت بإعداد أربعة تقارير قطاعيَّة خاصة بوزارتي الداخليَّة والنفط"، لافتةً إلى "إقامة أربع ورش عملٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ في وزارات الصحَّة والتربية والنفط والهيئة الوطنيَّة للاستثمار".

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