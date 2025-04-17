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النزاهة تضبط ثلاثة متهمين بالاستيلاء على عقارات عائدة للدولة في ميسان


تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، من ضبط ثلاثة مُتهمين بالاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ ملكيتها للدولة وتجزئتها وبيعها بصورة مخالفة للقانون في محافظة ميسان.

وقالت الهيئة في بيان إن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكن، بالتعاون والتنسيق مع قاضي التحقيق المُختصّ في المُحافظة، من رصد قيام مجموعةٍ من الأشخاص بتقطيع أراضٍ زراعيةٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بتجزئتها وبيعها للمُواطنين؛ وذلك لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة"، مُضيفةً أن "الفريق الذي انتقل إلى منطقة "أبو شطيب" الواقعة على طريق بغداد ضبط ثلاثة مُتهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتجريف قطع الأراضي وتجزئتها وبيعها".

وأضافت أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط سندات أسهمٍ زراعية مزوّرة إثر قيام المُتَّهمين ببيع الأراضي على شكل أسهم زراعية، لافتةً إلى ضبط تعهدات خطية بحوزة المتهمين".

وأوضحت الهيئة أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي، وعرضه رفقة المُتهمين الثلاثة أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في آذار الماضي ضبطها مجموعات خارجة عن القانون تمارس عمليات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيتها إلى الدولة تقوم بتقطيع بعضها وبيعها بصورة غير قانونية.

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