"عملية نوعية"للحشد الشعبي تقطع شريان الوقود.. ضربة لوجستية لـ"داعش" في الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، التوصل لمنافذ تزويد تنظيم داعش الإرهابي بالوقود في صحراء الأنبار الغربية.

وذكر بيان للهيئة، أنه "في عملية أمنية نوعية، توصلت قيادة عمليات قاطع الأنبار في الحشد الشعبي لمنافذ تزويد داعش الإرهابي بالوقود في صحراء الأنبار الغربية".

وبحسب البيان، فإن "العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت عن قطع خطوط إمداد حيوية كان يعتمد عليها عناصر التنظيم في التنقل وتنفيذ الهجمات، مشيرا إلى ضبط 15,000 لتر من الوقود، بالإضافة إلى مضخات وخزانات، وبراميل مملوءة بالوقود".

وأضاف، أن "الحشد عثر أيضا على محطة وقود متكاملة كانت تُستخدم من قبل عناصر داعش الارهابي لتأمين احتياجاتهم اللوجستية في منطقة الكعرة بعمق الصحراء الغربية".