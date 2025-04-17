عضو في الديمقراطي: اجتماع الحزبين الكرديين حسم ملف المناصب الرئيسية

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، أن اجتماع اللجنة التفاوضية بين الحزبين الكرديين في السليمانية كان حاسمًا، مشيرًا إلى الاتفاق على معظم الملفات الرئيسية المتعلقة بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة.

وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن "العمل يجري حالياً على تصفير جميع المشاكل والنقاط الخلافية المتبقية بين الحزبين، وتشمل ملفات العائدات المالية، وإدارة المناطق المتنازع عليها، وتوحيد قوات البيشمركة، وإدارة الثروات الطبيعية، إلى جانب ملفات أخرى عالقة".

وأضاف أن "المناصب الرئيسية حُسمت منذ مدة، حيث سيكون منصبا رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسيتولى مسرور بارزاني رئاسة الحكومة المقبلة"،

مشيراً إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل على منصب رئيس البرلمان، بالإضافة إلى مناصب نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس الإقليم، مع صلاحيات موسعة لهذا المنصب".

وكان مصدر سياسي مطلع قد كشف، أمس الأربعاء (16 نيسان 2025)، أن اجتماعًا سبعُقد على مستوى اللجنة التفاوضية للحزبين الكرديين برئاسة هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني، بهدف حسم الملفات العالقة وإنهاء ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، مع الاتفاق على الدفع نحو عقد جلسة برلمان الإقليم قريبًا.