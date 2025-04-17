وزارة الإعمار والإسكان: تسهيلات البنك الدولي ستحسن الخدمات وتخلق فرص عمل

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، أن تسهيلات البنك الدولي ستسهم بتحسين الخدمات العامة في المناطق النائية والمحرومة، فيما بينت أن تمويل البنك الدولي للمشاريع سيخلق فرص عمل ويدعم القطاع الخاص، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة إن "تقديم البنك الدولي التسهيلات في تمويل المشاريع سيسهم في توسعة رقعة الإعمار بخدمات البنى التحتية المتمثلة بإنشاء وإعادة تأهيل محطات تصفية المياه ومحطات معالجة مياه المجاري، وكذلك مشاريع الطرق، وخاصة في المناطق التي لم تتم المباشرة فيها سابقا والتي تحتاج الى تلك الخدمات"، لافتا الى أنها "تساهم في تحسين الخدمات العامة خاصة في المناطق النائية والمحرومة أو تلك التي تضررت من الحروب والعمليات الإرهابية".

وأضاف أن "تلك المشاريع تسهم في خلق فرص عمل ودعم للقطاع الخاص من خلال توفير التمويل ودعم الإصلاحات الاقتصادية في البلد"، مبينا أنه "سبق وأن تم إبرام اتفاقية بين الحكومة العراقية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2015 لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية".

كما أوضح أنه "وفقا لتلك الاتفاقية تم إنجاز 20 مشروعا توزعت بين 20 ناحية وقضاء ضمن 3 محافظات (صلاح الدين، ديالى، الأنبار)، تضمنت إعادة تأهيل محطات ماء ومجار، وبلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 3 ملايين نسمة، علاوة على عدد من المشاريع الخاصة بتجهيز الآليات التخصصية لقطاع البلديات والماء والمجاري"