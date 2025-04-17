مفوضية الانتخابات تحصي أعداد الأحزاب والتحالفات السياسية المسجلة

أحصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أعداد التحالفات والأحزاب السياسية المسجلة لديها، فيما دعت تلك الأحزاب والتحالفات الى مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، إذ ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "المفوضية تعمل حالياً على دراسة متطلبات جدول العمليات والتوقيتات الزمنية المرتبطة بها، تمهيداً للمصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين، واستكمالاً لكافة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية"، موضحة أن " المفوضية بدأت مرحلة تسجيل رغبة التحالفات والأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وأشارت إلى أن "عدد الأحزاب السياسية المسجلة يفوق 320 حزباً، وجميعها مدعوة لمراجعة الدائرة المختصة لتسجيل رغبتها بالمشاركة، كما يبلغ عدد التحالفات السياسية المسجلة أكثر من 60 تحالفاً".

كما أوضحت أن "التحالفات المسجلة مسبقاً والتي لم يطرأ عليها أي تغييرات يمكنها مراجعة الدائرة مباشرة لتسجيل رغبتها بالمشاركة، أما التحالفات التي شهدت تغييرات، أو التحالفات الجديدة، فعليها اتباع الإجراءات المحددة ومراجعة الدائرة لاستكمال عملية التسجيل".

فيما أكدت أن "هذه المرحلة انطلقت اعتباراً من 15 نيسان الجاري، وتستمر حتى 4 أيار المقبل".