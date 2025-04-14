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تحالف العزم يصدر بيانا يعترض فيه على تحويل تلعفر وسهل نينوى وسجار الى محافظة


أعرب تحالف العزم ، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)،عن رفضه القاطع للمحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة مجلس النواب، بشأن استحداث محافظات جديدة من جسد محافظة نينوى، بما يشمل تلعفر وسهل نينوى وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل حلبجة إلى محافظة.

وأكد التحالف في بيان أن "هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض".

كما شدد على أن مثل "هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي".

وحذّر تحالف العزم من أن "تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي"، داعياً "جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق".

وصوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، خلال جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الرابعة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور 178 نائبًا.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "النواب صوتوا على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانونية"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في سياق استكمال الإجراءات التشريعية لتحويل حلبجة إلى محافظة رسمية ضمن الهيكل الإداري للعراق.

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تحالف العزم يصدر بيانا يعترض فيه على تحويل تلعفر وسهل نينوى وسجار الى محافظة
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