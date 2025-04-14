بينهم "العارف" منظّر الحركة.. الأمن الوطني يعتقل 148 من "جماعة القربانيين"

أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على 148 منتميا لـ"جماعة القربانيين" بينهم "العارف" منظّر الحركة.

وقال رئيس الجهاز، عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري)، في حديث للصحيفة الرسمية: "تم اعتقال نحو 148 من المنتمين لحركة (القربانيين) في محافظات (البصرة والمثنى وواسط وميسان وذي قار)، بينهم ما يسمى بـ(العارف) المنظّر للحركة بعد مداهمتهم في أوكارهم".

وأشار إلى "أهمية تحديد حجم المخاطر المستقبلية لهذه الحركة المنحرفة، ومتابعة تأهيل الشرائح الاجتماعية ومتابعة المنشورات والمناهج الدراسية ورصد منصات التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر التطرف والرسائل الإعلامية التي تهدف إلى بثِّ الأفكار الطائفية".

وحذر البصري من أن "الحركة تشكّل خطراً على المجتمع طالما يحدث تكرار ظهور تلك الحركات المنحرفة، ولجوء الكثير من الشباب إليها رغم أن بعضها تنتهي بالانتحار كما يحدث في (جماعة القربانيين)".