مجلس القضاء الأعلى: الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق

أصدرت محكمة جنــــايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق، إذ ذكر القضاء في بيان، أن "محكمة جنــــايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق".

كما أضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت حكمها على المدان عن جــــريــمة الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام المادة 19 / ثانياً وبدلالة المادة 16/أولاً /ف من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".