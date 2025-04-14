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وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لشغل منصب معاون مدير مدرسة في تسع مدن خارج العراق


 أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم أمام الملاكات التربوية لشغل منصب "معاون مدير مدرسة" في عدد من المدارس العراقية خارج البلاد، موزعة على تسع مدن عالمية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "المديرية العامة للعلاقات الثقافية - مديرية التبادل الثقافي - شعبة المدارس العراقية في الخارج، تدعو الكوادر التربوية الراغبة في التقديم على منصب معاون مدير مدرسة إلى مراجعة الشروط والتقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص".

وبحسب البيان، فإن المدن التي تشملها هذه الفرصة هي: باريس، موسكو، بوخارست، صوفيا، نيودلهي، تونس، كوالالمبور، قم – بنات، وقم – بنين.

فيما أكدت الوزارة أن على المتقدمين أن يمتلكوا الكفاءة المطلوبة وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالقبول، مشيرة إلى أن الترشيحات ستستقبل خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان.

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وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لشغل منصب معاون مدير مدرسة في تسع مدن خارج العراق
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