الأخبار

الامن الوطني: العراق أحبط عمليات في أوروبا وروسيا وافريقيا.. ونلاحق البعث والقربانيين


صرّح رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الكريم البصري، اليوم الاثنين، عن خلاصة النشاطات المهمة والاستخبارية التي قام بها الجهاز والملاحقات التي طالت عناصر من حزب البعث وتنظيم القربانيين وداعش، مشيرا الى ان الجهاز منع عمليات إرهابية في أوروبا وآسيا وإفريقيا وروسيا، إذ ذكر البصري ان "فلول تنظيم داعش الإرهابي تتعرض لنكسات مالية وبشرية متتالية، وتفتقر إلى الحواضن، وتحاول إثبات وجودها بتهديد مناطق خارج سيطرتها"، مشيرا الى ان "التنظيم يتجه تدريجياً نحو إفريقيا وغرب آسيا بعد فقدان زعامته السابقة، نتيجة الضربات الدقيقة والملاحقات المستمرة".

كما أكد أن "جهاز الأمن الوطني يُدرك كل ما يتعلق بالتنظيم ضمن إطار المراقبة والمتابعة، ويملك القدرة على الوصول لأي هدف حتى خارج البلاد"، مشيرا الى ان "التنظيم الإرهابي فقد قدرته على المناورة داخل سوريا، بفضل التنسيق العالي مع قوات سوريا الديمقراطية، مما وضعه في حالة شلل استراتيجي".

وأوضح "ضرورة تسلّم نحو 1900 سجين عراقي من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتقليل التهديدات الأمنية مستقبلاً"، مشيرا الى ان "زعامة داعش باتت مبنية على خطاب مذهبي عابر للحدود بدلاً من قيادة فردية، بهدف التحريض والتجنيد وتأمين التمويل".

وشدد على ان "70% من نشاط التنظيم حالياً يتركز في سوريا، الكونغو، أفغانستان، وباكستان"، مبينا ان "التصفيات النوعية لقيادات التنظيم تمت عبر جهود عراقية خالصة بعد اختراق طويل الأمد لصفوفه وتحديد تحركاته".

كذلك أكد أن "العراق منع عمليات إرهابية ليس فقط داخلياً، بل أيضاً في أوروبا وآسيا وإفريقيا وروسيا"، لافتا الى ان "التنظيم يفعّل أدواته عبر الإنترنت وشبكات التواصل الموازي، ما يستلزم تعميق التعاون الاستخباري الدولي لمواجهة “داعش الرقمي".

وأوضح أن "حزب البعث المنحل والجهات المعادية لا تملك اليوم أدوات التأثير، وتكتفي بالتحريض الإعلامي عبر منصات فوضوية بلا صدى واقعي"، لافتا الى ان "تلك الجهات تروّج لمخاوف مصطنعة من تهديدات عسكرية، لكنها تفتقر لأي دليل ميداني وتُقابل برفض شعبي واضح".

وكشف عن "اعتقال 505 إرهابيين خلال عام واحد بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن إلقاء القبض على 828 متهماً بجرائم المخدرات، و1298 متهماً بالتهديد والابتزاز، واعتقال أكثر من 145 من عناصر حزب البعث المنحل وأجهزته القمعية، ضبط كميات من الأسلحة والمواد شديدة الانفجار وأجهزة مراقبة ليلية".

وأكد "تفكيك تنظيم “القربانيين” واعتقال 148 عنصراً في محافظات البصرة، المثنى، واسط، ميسان، وذي قار، بينهم منظّر التنظيم الملقب بـ”العارف"، التحذير من خطر الحركات المنحرفة التي تستدرج الشباب فكرياً وتدفعهم نحو الانتحار والانحراف العقائدي".

فيما شدد على "أهمية مراجعة المناهج التعليمية ومراقبة المنصات الرقمية التي تروج لأفكار متطرفة وطائفية"، كاشفا عن "تقديم أكثر من 8000 معلومة استباقية خلال عام كامل، أسهمت في منع جرائم إرهابية وسيبرانية وعمليات تهريب مخدرات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس القضاء الأعلى: الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
رئاسة الجمهورية تدعو مجلس النواب لإقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال ماديًا ومعنويًا
مفوضية الانتخابات تصدر تنويهاً بشأن قرارها الخاص بتسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية
وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لشغل منصب معاون مدير مدرسة في تسع مدن خارج العراق
الامن الوطني: العراق أحبط عمليات في أوروبا وروسيا وافريقيا.. ونلاحق البعث والقربانيين
رئيس الوزراء: حملات الأنفال كشفت جريمة النظام السابق وعنصريته بحق الشعب الكردي
نص البيان المشترك للآلية الأمنية بين العراق وتركيا
وزير الخارجية : المباحثات بين واشنطن وطهران تمثل السبيل الوحيد لتجنّب حرب شاملة
أعضاء في الكونغرس الأمريكي يشيدون بالنجاحات التي حققتها الحكومة العراقية
محافظ كربلاء يبحث مع محافظ ايلام الايرانية سبل التعاون المشترك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك