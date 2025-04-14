رئيس الوزراء: حملات الأنفال كشفت جريمة النظام السابق وعنصريته بحق الشعب الكردي

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن حملات الأنفال، كشفت جريمة النظام السابق وعنصريته بحق الشعب الكردي، حيث ذكر رئيس الوزراء في تغريدة على منصة "اكس"، "يستذكر العراقيون بألمٍ، جريمة النظام المُباد في "حملات الأنفال" السيئة الصيت، والمجازر الوحشية التي ارتكبت فيها، ضدّ أبناء شعبنا الكرديّ قبل 37 عاماً".

كما أضاف، "كشفت تلك الجريمة، بما تحمله من بشاعة، وجه النظام بقبحه وعنصريته إزاء شعبنا وقواه الوطنية"، مبيناً " اليوم ينتصر الإخاء والتعايش السلمي على كل دوافع الكراهية، التي حاول البعث الصدّامي زرعها بين شرائح شعبنا وأطيافه المتنوّعة".

وتابع، "انتهى الطغيان إلى ظلمات التاريخ، بينما يواصل العراقيون معاً مسيرة البناء والتنمية، وإعلاء شأن العراق الموحد الآمن المستقر، الرحمة والمغفرة لشهداء الأنفال وكل شهداء العراق".