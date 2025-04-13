محافظ كربلاء يبحث مع محافظ ايلام الايرانية سبل التعاون المشترك

بحث محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي مع محافظ ايلام الايرانية أحمد كرمي والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك. كما تم اثناء اللقاء مناقشة افاق وتطوير العلاقات مابين الجانبين في مختلف المجالات واهمها تنسيق دخول الزائرين بين البلدين .

واكد المحافظ على عمق العلاقات بين الشعبين اللذين تربطهما عدة روابط تاريخية وثقافية مشتركة

واعرب عن استعداده التام للتعاون مع محافظة ايلام في مجال تبادل الخبرات والمجالات الاخرى بما يحقق مصلحة الجانبين .

من جانبه اشاد محافظ إيلام بما وجد في محافظة كربلاء المقدسة من تنظيم ونظافة وتطور في مستوى الخدمات والعمران