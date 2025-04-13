جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على (3) ارهابيين وتاجر مخدرات ويدمر عدة مضافات في مناطق متفرقة من البلاد

اعلن جهاز مكافحة الارهاب عن القاء القبض على (3) ارهابيين وتاجر مخدرات ودمر عدة مضافات في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر الجهاز في بيان له ان قوات الجهاز نفذت عملية القاء قبض على احد الارهابيين في العاصمة بغداد.

واضاف انه بعملية نوعية مستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على ارهابيين اثنين(2) في محافظة نينوى كانا يشغلان (منصب عسكري) ضمن ماكان يسمى ولاية الانبار.

وتابع انه بعمليتين منفصلتين في اطار حملاتنا في دهم وتفتيش المخابئ الارهابية تمكنت قوات الجهاز من تدمير (6) مضافات و(6) بيوت طينية وعجلة نوع (بيك اب) وأحد الكهوف تحتوي على مواد متفجرة في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وضمن مكافحة آفة المخدرات وبالتعاون مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية وشرطة المحافظة القت قوات الجهاز القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار.