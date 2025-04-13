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وزير التربية والمستشار الثقافي الإيراني يبحثان آليات وأسس تفعيل مذكرة تفاهم تربوية


بحث وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، مع المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبا ذر الحلفي، آليات وأسس تفعيل مذكرة تفاهم تربوية، فقد ذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان، أن "وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، استقبل المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، الشيخ أبا ذر الحلفي والوفد المرافق له في مبنى الوزارة هذا اليوم بحضور كل من مدير عام العلاقات الثقافية، مجيد عبد الله ومدير عام التخطيط التربوي، دريد حيالي ومدير التبادل الثقافي، علي البيدر".

وأضاف أن "الجانبين بحثا آليات وأسس تفعيل مذكرة تفاهم تربوية داعمة للتعليم المهني ضمن الإطار التربوي الرامي إلى توطيد العلاقات الدولية بين البلدين". 

كما ناقش الجانبان، بحسب البيان "المشاريع المشتركة والخطط المستقبلية القابلة للتنفيذ للنهوض بواقع المهن والإعداديات المهنية"، مشيرا الى أن "وزير التربية تلقى دعوة رسمية لزيارة الجمهورية الإيرانية قريباً للاطلاع على مجالات النهضة المعرفية وتبادل الخبرات والأفكار بين البلدين".

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وزير التربية والمستشار الثقافي الإيراني يبحثان آليات وأسس تفعيل مذكرة تفاهم تربوية
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