لجنة الصحة النيابية تعلن فقرات مسودة قانون التبغ الجديد

صرّحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن أبرز فقرات مسودة قانون التبغ الجديد، مؤكدة أن القانون سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ وسيفرض غرامة فورية على المخالفين، إذ ذكر رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قانون التبغ المعروض أمام اللجنة يتضمن منع تدخين الأركيلة لمن هم دون سن 18 عاماً، إضافة إلى حظرها في الأماكن المغلقة، وسيمنع تدخين الأركيلة من قبل الرجال أو النساء بالقرب من الأطفال".

وأشار إلى، أن "القانون يمنع تدخين السجائر أو الأركيلة، بما في ذلك الإلكترونية، داخل المؤسسات الحكومية"، مؤكداً أن "القانون يتضمن فرض غرامة فورية قدرها 50 ألف دينار عن كل مخالفة".

كما أضاف: "أدرجنا مادة في القانون تلزم بوضع لاصق على جميع منتجات السجائر والتبغ المستوردة، بما في ذلك الإلكترونية، للتأكد من دخولها البلاد بشكل رسمي، كما تفرض عليها ضريبة مبيعات".

فيما أوضح شنكالي، أن "القانون سينظم استخدام التبغ وفرض الضرائب عليه، ، كما سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ في العراق، إلى جانب تحصيل الضرائب من السجائر المستوردة"، منوهاً بأن "الضريبة المفروضة حالياً على السجائر المستوردة تساوي صفراً".