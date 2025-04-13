أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية ـ السورية ـ التركية، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بقوة (3,1) درجات قرب الحدود العراقية - السورية-التركية".

كما أوضح البيان، أنه "بحسب تقرير هيئة الأنواء الجوية فإن الهزة حدثت في الساعة 7:39:23 صباحاً وتبعد حوالي (37) كم عن قضاء زاخو في محافظة دهوك من إقليم كردستان".

وأضاف، "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها ".