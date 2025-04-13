رئيس هيئة المنافذ ومدير عام الكمارك يتفقدان السيطرات الاتحادية ومنفذ المنذرية الحدودي

تفقد رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي، ومدير عام الكمارك ثامر قاسم داود السيطرات الاتحادية ومنفذ المنذرية الحدودي، فقد ذكر بيان للهيئة، انه "انطلاقاً من توجيهات رئيس الوزراء، أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي جولة تفقدية مهمة في زيارة مفاجأة لسيطرات الحكومة الاتحادية مع الاقليم ومنفذ المنذرية الحدودي، يرافقة مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داود ومدير أمن المنافذ في جهاز الأمن الوطني العميد حسين العبادي".

وأضاف، ان "الزيارة جاءت انطلاقاً من العمل المشترك والتكامل بين دوائر ومؤسسات الدولة، حيث تضمنت زيارة سيطرتي الانوار وباو محمود في محافظة ديالى، من أجل الاطلاع على سير دخول الإرساليات الواردة من منافذ اقليم كردستان، حيث تم تدقيق الإرساليات من أجل حماية المنتج وضمان جباية الرسوم الحقيقية، وتم التفتيش والتقييم وتسجيل بعض الملاحظات المهمة التي ستعرض الى المراجع لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها".

كما بيّن، أن "الوائلي تفقد ضمن الجولة الميدانية منفذ المنذرية الحدودي واطلع على إنسيابية حركة التبادل التجاري والتزام الدوائر العاملة في تنفيذ التوجيهات الحكومية واحكام السيطرة فيه وفق القانون، كما تضمنت الزيارة عقد أجتماع مع الكوادر العاملة والجهات الساندة من الاجهزة الامنية والخدمية لمناقشة أهم التحديات والاستعدادات التي من الضروري سبق النظر في معالجتها مع الجهات المختصة."

وتابع انه "أجرى رئيس الهيئة جولة ميدانية لجميع مفاصل المنفذ تم خلالها تدقيق الارساليات المنجزة وعمل أجهزة السونار والجباية للرسوم الكمركية والتدقيق الالكتروني للوثائق"، مبينا ان "أبرز ماتضمنته الجولة التأكيد على إحكام السيطرة على بوابات المنفذ لمنع دخول أي أشخاص غير مخولين وتكثيف عمليات تفتيش الأشخاص والأمتعة والشاحنات والبضائع وعدم السماح بالخروج والدخول لأي شخص أو آلية إلا بعد خضوعها لإجراءات تفتيش مكثفة لمنع أي عملية تهريب حفاظاً على أمن وسلامة المواطن، كما تم الاطلاع على أعمال التطوير بالمنفذ والاستعداد للزيارة الأربعينية وتهيأة كافة المستلزمات الضرورية لخدمة الزائرين".