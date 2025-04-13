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حالة الطقس: أمطار وتصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً إلى غائم جزئي مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ، وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية ، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبيناً أن "الحالة الجوية العظمى ليوم غدٍ الاثنين ، كالتالي: بغداد وكربلاء المقدسة 30، الديوانية 32، ديالى 28 ، نينوى 25، أربيل 20، السليمانية والأنبار 23، صلاح الدين 24، كركوك 22، دهوك 17، واسط 33، بابل والنجف الأشرف والمثنى 34، ميسان 35، البصرة وذي قار 37". 

وأضاف أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع أمطار خفيفة ومتفرقة تكون رعدية أحياناً، بينما يكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد".

فيما بيّن أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية ويتحسن الطقس بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وتابع أن "يوم الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة في المنطقة الجنوبية ".

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