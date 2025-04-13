مجلس الخدمة الاتحادي: تعيين 5900 من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، الانتهاء من عملية توظيف 5900 من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، إذ ذكر المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، سعد اللامي للوكالة الرسمية، إن "المجلس أنجز عملية تعيين أكثر من 5900 متقدم ضمن المرحلة الثانية من عملية تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا".

وأضاف أنه "تم الانتهاء من عملية توزيع المتقدمين بين مؤسسات الدولة، وسيتلقون رسائل على حساباتهم الشخصية، كما ستصدر قريباً الأوامر الوزارية الخاصة بتعيينهم"، مشيرا الى أن "عملية توزيع المتقدمين جرت وفقاً لتخصصاتهم الأكاديمية والاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة منها".

كما بيّن أن "هناك تعاوناً كبيراً تبديه قطاعات الدولة المختلفة مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي في استقطاب الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا وفقاً لتخصصاتهم الأكاديمية".