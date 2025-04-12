ضبط (15) عجلة دون الموديل المسموح معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الاوسط

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط (15) عجلة دون الموديل المسموح معده للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان" استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تستمر هيأة المنافذ الحدودية بتنفيذ عمليات ضبط العجلات دون الموديل المسموح إستيرادة والمراد تهريبها من قبل ضعاف النفوس، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط بالتعاون مع مركز الكمرك وشرطة الكمارك، من ضبط ثلاث حاويات حجم 40 قدما تحتوي (15) عجلة نوع تويوتا كراون دون الموديل المسموح بالاستيراد معده للتهريب .

واضاف البيان" تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة العجلات الى مركز شرطة كمرك ام قصر لأتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد كل من له علاقة بالموضوع لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون