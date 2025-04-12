السوداني يؤكد ان الحكومة نجحت في مواجهة مختلف الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أنّ الحكومة نجحت في مواجهة مختلف الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية ".

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن السوداني التقى ،اليوم السبت، في مدينة أربيل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وجرى، خلال اللقاء، التباحث في عدد من الملفات والقضايا على الصعيد الوطني وأبرز التطورات الإقليمية والدولية وموقف الحكومة من الأزمات التي تشهدها المنطقة ".

واوضح البيان انه جرى ايضا التأكيد ،على أهمية الشراكة والتنسيق في مواجهة التحديات واعتماد سياسة متوازنة مبنية على أساس التعاون والمصالح المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأشار السوداني إلى أنّ الحكومة نجحت في مواجهة مختلف الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية، وتحملت مسؤولياتها رغم المتغيرات والأحداث التي تشهدها المنطقة، مجدداً السعي إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتثبيت الاستقرار في عموم مناطق البلاد ".

وتطرق اللقاء إلى أهمية العمل على إيجاد الحلول لجميع الملفات المشتركة، وإزالة كل العقبات وفقاً للدستور والقانون، بشكل يحقق العدالة والمنفعة لجميع العراقيين".