الأخبار

العراق يرحب بالمباحثات المقرر عقدها اليوم السبت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان


رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، بالمباحثات المقرر عقدها اليوم السبت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل في مقر إقامته بمدينة أنطاليا التركية، وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، رئيس الوفد الإيراني المشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأضاف، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب فؤاد حسين عن ترحيبه بالمباحثات المقرر عقدها اليوم السبت في سلطنة عُمان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

واوضح البيان ان الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية الراهنة، لا سيما في كل من سوريا ولبنان واليمن، حيث أكد الوزير أهمية تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي لمعالجة تلك القضايا".

من جهته، قدّم وكيل وزارة الخارجية الإيرانية دعوة رسمية باسم بلاده إلى وزير الخارجية لحضور “منتدى طهران للحوار”، المقرر عقده خلال الفترة من 16 إلى 19 أيار المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يرحب بالمباحثات المقرر عقدها اليوم السبت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان
ضبط / 20 / طنا من الحديد المستهلك معدا للتهريب شمال بعقوبة
مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل
الخارجية توضح حول قوائمَ أسماءِ المرشَّحينَ لمنصبِ السفير
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ورطة الأمريكيين في احتواء الأزمة مع الجمهورية الإسلامية لو تفاقمت عسكرياً
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سر هذا الحصن المنيع؟.. المرجعية الدينية وقصة الصمود في مواجهة التحديات
السفارة العراقية في لندن تعطل يومين لمناسبة عيد الفصح المجيد
رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يبحثان آليات دعم واستقلال وتطوير العمل القضائي
وزير الداخلية يوجه بتشكيل 226 لجنة رئيسية وفرعية لتفتيش وتقييم عمل مراكز الشرطة في بغداد والمحافظات.
ضبط ثلاث حاويات تحمل سيارات دون الموديل مقطعة ومفككة بعدد (15) سيارة كمرك ام قصر الاوسط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك