العراق يرحب بالمباحثات المقرر عقدها اليوم السبت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان

رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، بالمباحثات المقرر عقدها اليوم السبت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل في مقر إقامته بمدينة أنطاليا التركية، وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، رئيس الوفد الإيراني المشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأضاف، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب فؤاد حسين عن ترحيبه بالمباحثات المقرر عقدها اليوم السبت في سلطنة عُمان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

واوضح البيان ان الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية الراهنة، لا سيما في كل من سوريا ولبنان واليمن، حيث أكد الوزير أهمية تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي لمعالجة تلك القضايا".

من جهته، قدّم وكيل وزارة الخارجية الإيرانية دعوة رسمية باسم بلاده إلى وزير الخارجية لحضور “منتدى طهران للحوار”، المقرر عقده خلال الفترة من 16 إلى 19 أيار المقبل.