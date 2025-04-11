مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل

يعقد مجلس النواب العراقي جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، يوم الإثنين الموافق 14 نيسان 2025، عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

ويتضمن جدول الأعمال خمس فقرات رئيسية، أبرزها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق. كما سيصوّت المجلس على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020.

ويتضمن الجدول أيضًا تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، إضافة إلى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الموقع في 28 تموز 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ويُختتم جدول الأعمال بتقرير ومناقشة مقترح تعديل قانونمجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.